Frau staunt nicht schlecht, als sie Blick auf ihre Blumentöpfe wirft

McAllen (Texas) - Bei diesem Anblick staunte sie nicht schlecht: Nicht ein, zwei, drei, sondern vier Kätzchen hatten es sich in einem Blumentopf von Ileana gemütlich gemacht. Zuvor hatte bereits ihr Freund die Fellnasen entdeckt. Die Kleinen hatten sich als Zufluchtsort den Garten der Texanerin aus McAllen ausgesucht. Doch die junge Frau war zunächst überfordert.

Ileana musste erstmal genauer hinschauen, als sie ihren Blumentopf sah. © Collage: Screenshots/TikTok/@earthtoileana

"Sie waren so klein und verletzlich. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber ich wusste, dass ich sie nicht einfach da draußen lassen konnte", sagte Ileana diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Schließlich zückte die Amerikanerin ihre Kamera, um sich Hilfe auf TikTok zu holen. In dem Clip sind die Kätzchen aneinandergekuschelt in Ileanas Blumentopf zu sehen.

Sie scheinen sich gegenseitig Wärme geben zu wollen, so eng, wie es in dem Gefäß ist. Von ihrer Mutter fehlt in dem Video jede Spur.

"Das Erste, woran ich dachte, war, ihre Geschichte auf TikTok zu teilen, in der Hoffnung, dass vielleicht ein paar Leute sie sehen würden, indem sie meinen Standort markieren, und ihnen hoffentlich ein Zuhause finden würden", sagte die Katzen-Finderin.

Doch dann nahm die Angelegenheit eine unerwartete Wendung.