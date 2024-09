Touristin traut Ohren nicht, als Grenz-Beamte vom Senegal wissen wollen, was das ist

Gambia/Senegal - Sie ist eine sogenannte "Vollzeitreisende". Entsprechend hat Tara Katmis (25) schon viel gesehen und erlebt. Doch was ihr kürzlich am Grenzübergang zwischen Gambia und dem Senegal passierte, konnte selbst sie kaum glauben.

Ende August veröffentlichte die 25-Jährige den Clip mit ihrer kuriosen Erfahrung auf TikTok. Darin steht Tara mit einem Tampon in der Hand vor einem Grenzbeamten, der nicht zu wissen scheint, was das ist.

Tara Katmis (25) und auch alle anderen Beteiligten konnten am Ende über die Geschichte lachen. © TikTok/Screenshot/tarkatims

"Sie gaben keine Hinweise darauf, was sie dachten, dass es ist. Aber nachdem sie zehn Stück aus meiner Handtasche gezogen und gesagt hatten 'Öffne sie', beschloss ich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen", sagte die TikTokerin gegenüber dem US-Magazin.

Zum Glück konnten alle Beteiligten bald über die Angelegenheit lachen. Nach einer gründlichen Durchsuchung der restlichen Taschen der Reisenden durfte die Gruppe schließlich in den Senegal einreisen.

Auf TikTok hat der Clip inzwischen hohe Wellen geschlagen. Mehr als 13,5 Millionen Mal wurde er seit dem 30. August angeklickt. Leider zeigt sich in der Kommentarspalte, dass einige Frauen bereits ähnliche Probleme hatten.

So berichten andere Userinnen, dass sie in Tansania und Dubai vergleichbare Erfahrungen gemacht haben. "Ich teile alle meine Reisemomente auf TikTok, von Empfehlungen bis hin zu Geschichten. Ich bin auch eine Reiseveranstalterin. Also versuche ich immer, Menschen zu helfen, mehr von der Welt zu sehen", so Tara.

Das ist ihr in diesem Fall auf ihre ganz eigene Art gelungen.