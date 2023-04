Trauzeugin hat schon mit 30 graue Haare: Was die Braut daraufhin tut, geht gar nicht

Auf Facebook hat eine angehende Braut über die Haare ihrer Brautjungfer abgelästert. (Symbolbild) © 123RF/sonjachnyj

In einer Facebook-Gruppe für Hochzeitsplanung hat eine angehende Braut ihre Ängste und Sorgen in Bezug auf ihre Trauzeugin geteilt und jede Menge Kritik erhalten. Dabei wollte sie anonym bleiben, da ihre Brautjungfer ebenfalls Mitglied in der Gruppe ist - was ebenfalls für einen Shitstorm sorgte.

In dem Post schilderte sie, dass in wenigen Wochen ihre Hochzeit stattfindet und sie sich Sorgen um die Haare ihrer Trauzeugin macht: "Heute haben wir uns zu einem monatlichen Meeting getroffen, um die Tagesordnung und den Ablauf der Hochzeit zu besprechen. Als meine Brautjungfer ihren Kopf drehte, bemerkte ich, dass sie eine ganze Reihe grauer Haare bekommen hat", erzählte die anonyme Userin besorgt.

Als die Frau ihre Freundin auf die grauen Haare ansprach, soll sich diese geweigert haben, zum Friseur zu gehen, da dieser zu teuer und sie allergisch gegen Friseurfarbe sei, schrieb die angehende Braut weiter.

Den Friseurbesuch bezahlen wolle sie ihrer Trauzeugin aber nicht, da sie das "Budget für die Brautjungfern schon ausgeschöpft" hätte.