TV-Koch lässt Familie eiskalt sitzen: Mit der Reaktion seiner Frau hat er nicht gerechnet

Ashley McGuire mit ihrem Mann Charles Withers, als sie noch glücklich waren. © Screenshot/Facebook/Ashley McGuire

Doch der Reihe nach: Vergangenes Jahr erlangte Withers' Karriere seinen Höhepunkt, als er mehrfach in US-Sendungen als TV-Koch auftrat. Auch privat schien alles toll zu laufen, denn der US-Amerikaner war mit seiner Frau Ashley verheiratet und bereits Vater eines Kindes.

Das vermeintlich perfekte Leben änderte sich schlagartig, als Ashley mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger wurde. Offenbar wurde dem Koch alles zu viel, weshalb er seine Koffer packte und sich einfach aus dem Staub machte.

Mittlerweile hat Ashley ihr Baby auf die Welt gebracht, vom Vater des Kindes fehlt weiterhin jede Spur. Für die frischgebackene Mutter ist klar: Sie will die Scheidung. Doch ohne ihren Mann ist eine Scheidung nicht durchführbar.

Also entschloss sich die Blondine, via Facebook nach Charles zu suchen. In der Facebookgruppe "Are We Dating The Same Guy" (zu Deutsch: "Daten wir denselben Kerl") richtete sie sich mit einem langen Beitrag und einigen Bildern aus der Vergangenheit an die Community.