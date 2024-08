Mann zahlt nach Jahren seine gesparten Münzen ein: Dann bemerken User peinlichen Fehler

Bradford (England) - Es begann ganz langsam, eine Weile vor der Corona-Pandemie. Wann immer Kyle Greenwood (34) aus West Yorkshire nach Hause kam und neue Ein-Pfund-Münzen bei sich hatte, steckte er sie in ein Glas. Schon bald lief es über, woraufhin ihm sein Großvater eine extragroße Plastikflasche schenkte. Diese füllte Greenwood immer weiter auf. Doch im vergangenen Monat war Zahltag. Wie viel Geld dabei herausgekommen ist, verrät ein virales TikTok-Video.

Cat liegt also näher dran und hat die Wette gewonnen. Hinzu kommt, dass der kuriose Clip inzwischen 1,6 Millionen Klicks erreicht hat. Doch gleich mehreren Usern fällt ein peinlicher Fehler auf.

Dann kommt der Moment der Wahrheit: Das Paar leert die Beutel in die Zählmaschine einer Bank im englischen Bradford aus. Schließlich steht das Ergebnis fest: 5005,20 Britische Pfund (5834,51 Euro).

In dem Clip schneidet der Brite seine "Sparflasche" mit einem Messer auf, kippt die vielen Münzen aufs Bett und verteilt sie danach auf diverse Beutel.

5005,20 Britische Pfund, also 5834,51 Euro, kamen am Ende heraus. © TikTok/Screenshot/kgreenwood90

So fragen sie in der Kommentarspalte: "Warum hast du die Flasche nicht gleich in einen Beutel umgefüllt?"

Dabei wäre es noch logischer gewesen, die Flasche direkt über der Zählmaschine zu leeren. Also gibt der Sparer unumwunden zu: "Weil Logik nicht gerade meine Stärke ist".

Bleibt die Frage, was der 34-Jährige mit dem Geld machen will. Die Antwort gab er diese Woche in einem Interview mit Newsweek: "Ich habe mich entschieden, es als Anzahlung für mein erstes Haus mit meiner Partnerin zu verwenden."

Über den Erfolg auf TikTok freue er sich obendrein: "Das Internet ist ein lustiger Ort, aber ich bin froh, dass so viele Leute das Video genossen haben und sich durch dieses Video inspiriert fühlen, ihre eigene Sparreise zu beginnen."