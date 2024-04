Unheimliche "Todes-Zwerge" versetzen Dresdner in Schrecken

Dresden - Aufwendig ließ das Rathaus in Dresden drei von einst acht barocken Sandstein-Skulpturen in der Hauptstraße nachbilden. Seit einigen Tagen zieren allerdings noch weitere, illegal installierte Skulpturen die Sockel der Promenade: sogenannte "kleine Tode"!

Ende 2023 hatte die Stadt derartige Figuren von der Hauptstraße räumen lassen, dieses Mal sollen sie bleiben. © Thomas Türpe

Diese Art gruseliger Gartenzwerge ist bereits zum dritten Mal über Nacht aufgetaucht. Dieses Mal sollen sie bleiben dürfen.

Manche der kleinen Statuen hängen an einer Laterne, eine andere Statue nutzt einen Gehstock. Eine dritte Figur hat weitere, noch kleinere Tode an der Leine: "Solange von den Skulpturen keine Gefahr ausgeht oder andere Gründe zur Beräumung vorliegen, wird die Landeshauptstadt die Aufstellung tolerieren", so die Stadtverwaltung.

Die Initialen "MCB" lassen dabei auf den anonym arbeitenden Neustädter Künstler "McBone" schließen, der seit der Corona-Krise bereits zum dritten Mal in einer nächtlichen Aktion seine Figuren aufgestellt hat.