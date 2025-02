User sind entsetzt, wo Mann seinen TV angebracht hat - Und sagen alle das Gleiche!

Colorado (USA) - Er ist so begeistert von seiner Idee, dass er sie allen auf TikTok zeigt. Das Problem: Im Gegensatz zu Alex Mahr (34) sind viele User regelrecht entsetzt. Der Grund: die Art und Weise, wie der Mann aus Colorado seinen Fernseher angebracht hat.

Dann schwenkt er nach oben zur Decke, wo das TV-Gerät hängt. "Das Coole daran, ein alleinstehender Mann zu sein, der für sich lebt, ist, dass du einen Fernseher vertikal an der Decke über deinem Bett montieren kannst, ohne dass dich jemand daran hindern kann", erklärt der US-Amerikaner stolz in seinem Video.

In Mahrs TikTok-Clip von Ende Januar ist die kuriose Installation zu sehen. Stolz läuft der Single darin sein Schlafzimmer ab, in dem es sich seine Katze auf dem Bett gemütlich gemacht hat.

Sieht mehr als unsicher aus: Was ist, wenn der Fernseher abstürzt? © TikTok/Screenshot/radically.moderate

Im Gespräch mit Newsweek gab er sich diese Woche selbstbewusst: "Ich wollte schon immer einen Fernseher über meinem Bett, damit ich nicht gegen einen Haufen Kissen sitzen muss, was unbequem sein kann, wenn ich in dieser Position einschlafe."

Er sei stolz auf seine Arbeit gewesen, habe deswegen ein Video auf TikTok geteilt. Das hat inzwischen zwar mehr als vier Millionen Klicks, bietet den meisten aber die entsprechende Angriffsfläche.

"Manche sagen, so werde ich sterben, was ich amüsant finde, weil ich weiß, dass die Halterung extrem sicher ist. Ich könnte wahrscheinlich daran hängen, wenn ich wollte, also ist ein 30 Pfund [ungefähr 13,6 Kilogramm, Anm. d. Red.] schwerer Fernseher kein Problem", sagte Mahr dem US-Magazin.

Was er jedoch nicht beachtet: den Fernseher. Wenn die Halterung das Gerät jahrelang halten kann, stellt sich die Frage, ob es überhaupt dafür gedacht ist, so aufgehängt zu werden.

So könnte sich das TV-Gerät aus der Halterung ganz einfach lösen und auf diese Weise herunterfallen. Bleibt zu hoffen, dass Mahr dieses Szenario auch noch in den Sinn kommt.