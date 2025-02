Als Mutter nach 25 Jahren Buch ihres Sohnes aufblättert, wird ihr alles klar

Nach dem ulkigen Fund fand ein Foto von dem Buch seinen Weg auf Reddit. © Reddit/Screenshot/u/MastrOvNon

Diese Woche legte der inzwischen in den USA lebende Mann ein "Geständnis" gegenüber Newsweek ab: Er habe damals mit dem Rauchen angefangen. Natürlich sei das in einem Alter von 14 oder 15 Jahren verpönt gewesen.

Obwohl es sich bei der Geschichte um eine Lappalie handelt, wollte der Einwanderer lieber anonym bleiben, verriet dem US-Magazin nicht einmal seinen Vornamen.

Dafür zeigte er sich in Plauderlaune, was sein kurioses Geheimnis von damals betrifft. Er habe mit einem Schweizer Taschenmesser zwei Fächer in das Buch geschnitten, um darin sein Feuerzeug und seine Zigarettenschachtel zu verstecken.

Zwar habe seine Mutter damals nichts von dem Versteck gewusst, dafür aber auf andere Weise mit ihm kooperiert.