Mädchen (4) verlangt auf Bühne das Mikro: Was sie vom Stapel lässt, macht sprachlos

Dallas (USA) - Von diesem Selbstbewusstsein können sich die Großen noch eine Scheibe abschneiden: Nach einer Weihnachtsaufführung nahm ein kleines Mädchen (4) der Schulleitung das Mikrofon ab. Was sie anschließend verlauten ließ, sorgte für Lacher - vor Ort und im Internet.

Die kleine Stori (4) verlangte selbstbewusst nach der Performance ihrer Klasse das Mikro. Sie hatte etwas Wichtiges mitzuteilen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/storiesbystori

Die Vierjährige war im US-amerikanischen Dallas Teil einer weihnachtlichen Show an einer (Vor-)Schule. Als die Aufführung endete und die Kinder nach und nach die Bühne verließen, blieb eine allerdings noch im Rampenlicht stehen: die kleine Stori.

In einem viralen Video sieht man, wie das Mädchen energisch nach dem Mikro der Rektorin greift und es schließlich an sich reißt, um dem Publikum eine wichtige Botschaft mitzuteilen.

Sie beginnt mit den rührenden Worten: "Ich bin sehr stolz auf mich und alle meine anderen Freunde in meiner Klasse."

"Und meine Klasse ist wirklich süß", fährt sie weiter fort.

Was dann folgt, hatte aber sicher keiner erwartet: "Außer einem kleinen Jungen", merkt Stori an. "Ich muss Euch sagen ...", hört man sie noch ihren Satz beginnen, bevor die blonde Rektorin ihr beinahe panisch das Mikrofon entreißt. Das Publikum bricht sofort in Gelächter aus.