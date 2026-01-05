Verdutzter Vater fragt Sohn, was er mit dem Baby macht: Antwort schlägt alles
South Carolina (USA) - Er staunte nicht schlecht, als er seinen Sohn mit dem Baby auf dem Schoß erwischte. Deshalb schmiss Papa Kenzy (32) aus South Carolina schnell seine Kamera an, um Koah (6) zur Rede zu stellen. Was sein Ältester dann zu ihm sagte, schlägt alles. Zum Glück hat der dreifache Vater diesen Moment auf Video festgehalten. Denn seit dem vergangenen Monat konnte es ein Millionenpublikum erreichen.
In dem TikTok-Clip, der kurz vor Weihnachten aufgenommen wurde, sitzt Koah mit seinem zu diesem Zeitpunkt erst eine Woche alten Bruder Benson auf dem Sofa.
Sein Vater schleicht sich langsam an, fragt den Sechsjährigen schließlich, was er mit dem Baby macht. Koah blickt ihn daraufhin mit ernster Mine an, antwortet: "Deinen Job!" Der 32-Jährige lacht bei diesem schlagfertigen Konter direkt los. Dann bricht die Aufnahme ab.
Lachen können auch viele andere über die kuriose Szene. So sind auf TikTok inzwischen 1,9 Millionen Klicks zusammengekommen, dazu mehr als 430.000 Likes.
Eigentlich hatte Kenzy an etwas anderes gedacht, als er seinen Ältesten und seinen Jüngsten in trauter Zweisamkeit filmte. Gegenüber Newsweek hat er diese Woche seine wahren Absichten verraten.
Virales TikTok-Video zeigt ulkigen Konter des Sechsjährigen
"Ich lugte um die Ecke und sah ihn mit dem Baby da sitzen. Also zückte ich mein Handy, um diesen, wie ich fand, süßen Moment festzuhalten", erklärte Kenzy.
Stattdessen bekam der Familienmensch deutlich mehr: "Es war einer dieser Momente als Elternteil, in denen man nichts erwartet und dann sagen sie etwas, das gleichzeitig so ernst und lustig ist."
Mit dem Video ließ Kenzy auf TikTok aber nicht nur Lachtränen fließen. Er traf auch einen Nerv. Denn viele User berichteten von ähnlichen Erlebnissen mit ihren Kindern.
"Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Menschen ansprechen würde. Aber es hat Spaß gemacht, die Kommentare zu lesen und zu sehen, wie viele Familien sich darin wiedererkannten. Besonders ältere Geschwister schienen sich angesprochen zu fühlen, die Erinnerungen daran teilten, wie sie ihre jüngeren Geschwister großgezogen haben", freute sich der Dreifach-Papa gegenüber dem US-Magazin.
