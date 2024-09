Frau will Girly-Look loswerden: Das macht der Friseur aus ihr

Richmond (Virginia) - Dieser Kundin ging es um weit mehr als einen neuen Haarschnitt. Die US-Amerikanerin aus Jersey steckte in einer handfesten Identitätskrise, als sie bei Thai Nguyen in Richmond saß. Der Friseur, der allein auf TikTok 1,1 Millionen Follower hat, sollte es richten - und ließ sich nicht lumpen.

In dem dazugehörigen TikTok-Clip (siehe unten), der am Wochenende veröffentlicht wurde, beschreibt die junge Frau ihr Dilemma. Sie wisse einfach nicht, ob sie ein "Girly" oder ein "Tomboy" sein wolle.

Der Look sitzt: Die Kundin fühlt sich laut eigener Aussage wie ein Superstar. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

Nguyen nutzt vor allem den Rasierer, um die Seiten der Frau kräftig zu stutzen. Doch auch "oben" kommt mächtig was ab. Am Ende sitzt sein weiblicher Gast mit einem klassischen Kurzhaarschnitt da.

Sie hat einen "Textured Fringe" bekommen, wie so viele Kunden, die sich von dem Haarkünstler einen neuen Look verpassen lassen. Das Ergebnis ist für die junge Frau umwerfend.

Völlig verblüfft blickt sie in den Spiegel. "Ich kann nicht glauben, was der Dude aus meinen Haaren gemacht hat. Ich fühle mich wie ein Superstar", ruft sie freudestrahlend ins Mikro.

Die lange Rückfahrt nehme sie nun gerne auch noch in Kauf. Das sei es in jedem Fall wert gewesen, so die Kundin. Klingt nicht gerade so, als wolle sie ihre Haare schnellstmöglich wieder lang wachsen lassen.

Thai Nguyen hat also wieder einmal "geliefert". Das gilt übrigens auch für seinen Clip, der auf TikTok bereits 500.000 Klicks einheimsen konnte.