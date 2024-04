Siamesische Zwillinge beantworten heikle Fragen: Was ist, wenn eine von ihnen stirbt?

Connecticut (USA) - Ein siamesisches Zwillingspaar - Lupita und Carmen Andrade (23) - berichtet schon lang aus seinem gemeinsamen Alltag. Jetzt erzählen sie, was passiert, wenn eine der beiden stirbt.

Die Antwort ist so simpel wie traurig, denn dem anderen würde wahrscheinlich, wegen der folgenden Blutvergiftung, das gleiche Schicksal drohen. "Aber wir sind nicht tot, also warum fragt ihr das ständig?", ergänzt Carmen dazu.

Das ungewöhnliche Zwillingspaar, das ursprünglich aus Mexiko stammt und jetzt in Connecticut ( USA ) lebt, wird immer wieder mit den absurdesten Fragen konfrontiert, wie auch DailyStar berichtet.

Die Ärzte sagten bei der Geburt, dass sie nicht lang zu leben hätten. © Instagram/carmen_andrade2000

Ihre verbundenen Blutbahnen führen auch dazu, dass sie beide merken, wenn Alkohol oder Cannabis im Spiel sind.

Einen Magen teilen sie sich jedoch nicht, deshalb kann eine von ihnen satt sein und die andere noch hungrig. Außerdem besitzen sie einen eigenen Verstand, so kann beispielsweise die eine schlafen, während die andere wach ist.

Jede von ihnen hat ihren eigenen Ausweis, schließlich sind sie trotz ihrer Verbundenheit immer noch zwei eigenständige Personen.

Was wohl passieren würde, wenn eine von ihnen eine Straftat begehe und im Gefängnis lande, lautete eine weitere absurde Frage. "So einen Prozess haben wir nie durchlaufen, also woher sollen wir sowas wissen?", entgegnete Carmen dem Ganzen.