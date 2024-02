Weil er sich Flug nicht leisten kann: 21-Jähriger will nach Ibiza laufen

Henry Moores (21) schrieb einfach mal Club-Besitzer Wayne Lineker (61, l.) an. Mit Erfolg! © Montage: Screenshot/Instagram/henryoscarmoores

Der Brite hat einen unfassbaren Plan. Da er sich angeblich den Flug während der Reisezeit im Sommer nicht leisten kann, will er kurzerhand laufen.

Doch ganz so kurz ist das nicht, denn vor ihm liegen gut 2325 Kilometer. Um rechtzeitig an seinem Ziel - dem berühmten Club O Beach Ibiza - zu sein, startet der junge Brite seine Reise schon im März.

Wie der "DailyStar" berichtet, habe der 21-Jährige dem Besitzer des Clubs Wayne Lineker (61), Bruder von Fußball-Legende Gary Lineker (63), auf Instagram geschrieben. Unter dem Motto: Wenn er mir antwortet, setze ich mein Vorhaben in die Tat um, kontaktierte er den 61-Jährigen.

Mit Erfolg! Wayne antwortete und Harry kann nun seine Reise planen. In 60 Tagen will der Brite 60 Marathons absolvieren. Über Frankreich und Spanien, anschließend mit der Fähre will er am 2. Mai auf der Insel ankommen. Während seiner Wanderungen will er Geld für den guten Zweck sammeln.