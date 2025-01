Frau überlebt Brand nur knapp: Als Friseur sie Jahre später neu stylt, müssen beide weinen

England - In den meisten Fällen handeln die TikTok-Videos von "Novo Cabelo Hair" von Menschen, die ein Toupet erhalten. Die auf Haarsysteme spezialisierte Firma von Rob Wood landet regelmäßig virale Hits mit dem kuriosen Umstyling. Am Freitag meldete sich das Team aus England mit einer deutlich heftigeren Geschichte zurück. Diesmal saß das Brandopfer Vanessa bei Wood.

"Ich habe zu 48 Prozent Verbrennungen an der Haut", erzählt die Britin in dem Video, das seit Freitag viral geht. "Und mein Körper heilt noch immer", fährt sie fort.

Vanessa ist nach dem Makeover zu Tränen gerührt, kann nicht glauben, wie sie danach aussieht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

Neben einem kompletten Haarsystem erhält die ältere Dame in dem Clip auch ein professionelles Make-up. Erst als alles fertig ist, darf sie in den Spiegel schauen.

Kaum sieht Vanessa sich in ihrem neuen Look, bricht es aus ihr heraus: "Heilige Scheiße! Oh mein Gott!" Total überwältigt sieht sie ihre neuen Haare an.

Die Brandüberlebende kann gar nicht glauben, wie genau es Wood geschafft hat, ihre frühere Frisur hinzubekommen. Sogar die Länge sei genau so, wie sie es sich erträumt habe, sagt die Kundin.

Am Ende stehen dem Friseur und Vanessa die Tränen in den Augen. Doch nicht nur die zwei sind berührt, auch das TikTok-Publikum, das seit der Veröffentlichung des Clips rasant wächst. Nach nur einem Tag sind schon rund eine Million Klicks zusammengekommen.

Positiver Abschluss: Die Einnahmen, die der virale Hit generiert, sollen zu 100 Prozent an die Katie Piper Foundation gehen, heißt es im Kommentar neben dem Video.