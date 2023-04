Unglaubliche Transformation: Mann nimmt mehr als 150 Kilo ab - heute ist er kaum wiederzuerkennen!

Doch wer viel Gewicht verliert, der bleibt bekanntlich auf viel loser Haut sitzen. "Es ist sehr schwer, ein Bild ohne Hemd zu teilen, aber ich bin so weit gekommen", gestand Prochaska in dieser Woche in den sozialen Medien. Dazu postete er ein Foto von seinem inzwischen durchtrainierten, aber mit viel Haut bedeckten Oberkörper.

Was für ein großartiger Erfolg: Nachdem Prochaska, der im US-Bundesstaat South Carolina lebt, über die Jahre immer schwerer und schwerer geworden war, gelang es ihm, sein Leben in nicht mal 24 Monaten komplett auf den Kopf zu stellen!

"Die meisten haben nicht an mich geglaubt, aber ich habe an mich geglaubt", schrieb er zu seinem Fortschritt. Nun will er auch andere motivieren, an ihrer Gesundheit zu arbeiten.

"Ich bin wirklich erstaunt über die Unterstützung und Liebe, die ich erhalten habe. Danke an alle meine Follower, neue und alte! [...] Mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu inspirieren, ihr Leben durch Gewichtsverlust zurückzuerobern. Lasst uns alle großartig werden!", appellierte er in einem Twitter-Post.

In einem anderen forderte er seine Follower auf: "Fangt jetzt sofort an, nicht morgen und schon gar nicht nächste Woche."