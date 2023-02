Neuer Termin für "Christopher Street Day" in Leipzig steht! Das ist das Motto

Leipzig - Der nächste "Christopher Street Day" (CSD) in Leipzig findet am 15. Juli 2023 statt. Auch ein Motto wurde bereits rausgesucht.

"Schauen wir uns nur an, was wir bisher erreicht haben. Die Abschaffung des § 175 Strafgesetzbuch, die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare, die angestrebten Veränderungen im Personenstandsrecht und im Abstammungsrecht.

Das genaue Programm steht noch nicht, wird aber im Laufe der Monate noch bekannt gegeben. Das Motto des CSD 2023 in Leipzig wird "The future is queer!" lauten.

Nicht außer Acht gelassen werden dürfe dabei, dass queere Menschen auch heute noch diskriminiert und attackiert werden - so geschehen am Rande des CDS in Münster, wo Transmann Malte C. (†25) eine Gruppe Demoteilnehmer vor homophoben Angriffen verteidigte und dabei selbst tödlich verletzt wurde.