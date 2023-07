Annelise (23) offenbart in viraler Beichte, wie es ist, noch nie geküsst zu haben

USA - Annelise hatte bislang immer Pech in der Liebe . Denn die 23-Jährige hat noch geküsst, obwohl sie schon so lange nach ihrem Traumprinzen sucht. Doch die junge Frau hat auch gewisse Ansprüche ...

Annelise (23) hat noch nie geküsst. "Was ist nur falsch mit mir?", fragt sich die junge Frau mittlerweile. © Montage: Instagram/lavendercashewmilklatte

Das offenbarte Annelise aus den USA jetzt ihren mehr als 200.000 Followern auf TikTok. In einem emotionalen Video vom Samstag berichtete die junge Frau nun, was da bei ihr falsch läuft.

Denn Anneliese hatte noch nie einen Freund und geht auch nicht gerne auf Männerfang. Wenn Freundinnen sie auf "das Problem" ansprechen, schäme sie sich mittlerweile, räumte die zierliche Frau mit den langen brünetten Haaren ein.

Mittlerweile sei sie 23 Jahre alt. Früher als sie noch 22 oder 21 war, konnte sie ihre Unerfahrenheit noch als "niedlich" und "schrullig" herunterspielen, schilderte sie. Doch dafür sei es "nun zu spät", beklagt Annelise.

"Langsam bekomme ich Angst", sagte sie. "Ich bin doch schon so alt", denkt sie sich. Die ganze Situation sei einfach "so demütigend".

Mittlerweile hat die junge Frau richtige Angst vorm ersten Kuss, befürchtet von ihrem zukünftigen Partner verspottet zu werden. Das zehrt natürlich an ihrem Selbstvertrauen, gab sie ganz offen zu.

Aber was tun? Denn was bei Annelise gar nicht geht: Jemanden einfach so zu küssen, nur es endlich hinter sich zu bringen. Sie sagte: "Ich muss die Person, die ich küsse, kennen, bevor ich sie küsse." Denn Vertrautheit ist ihr ganz, ganz wichtig. "Ich glaube nicht, dass ich mit einem wildfremden Menschen rummachen kann", sagte sie bestimmt.

"Es muss jemand sein, den ich kenne und den ich mag."