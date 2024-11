Gäste bleiben aus: Einsame Hochzeit macht betroffen - "Was haben wir ihnen getan?"

St. Helens (Oregon/USA) - Kalina Mary hatte sich so auf ihre Hochzeit gefreut. Es sollte ein rauschendes Fest mit Maskenball und erlesenen Speisen werden. Doch dann blieben plötzlich die Gäste aus. Ein Video der einsamen Hochzeit berührt so viele.

Kalina fällt es sichtbar schwer, die Tränen zurückzuhalten. "All die verschwendeten Lebensmittel und Getränke. All die leeren Tische und Stühle. Jeder Moment meines Hochzeitsempfanges musste geändert werden.

Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen betreten Kalina (ganz in weiß), ihr Mann und der gemeinsame Sohn den Hochzeitsaal, der zwar festlich geschmückt, aber ansonsten menschenleer war. Nur die engste Familie war zugegen, beschluchzte Kalina.

Obwohl kaum einer kam, hat Kalina das Beste aus ihrer Hochzeit gemacht. © TikTok/kalina_marie_23

Für Kalina ist das Verhalten ihrer Gäste nicht nachvollziehbar. "Warum?", fragt sie sich. "Was haben wir ihnen getan? Bin ich so ein schlechter Mensch? Was hat mein Mann getan, um das alles zu verdienen? Sind wir nicht wichtig genug, damit die Leute auftauchen?"

Viele der sogenannten Freude haben sich nicht einmal die Mühe gemacht zu gratulieren, berichtet die enttäuschte Braut, geschweige denn gesagt, warum sie nicht gekommen sind. "Das macht mich wirklich krank. Ich kann das ehrlich gesagt noch nicht begreifen", sagt die junge Frau. Sie ist am Boden zerstört.

Trotzdem hat sie das Beste aus der verpatzten Hochzeit gemacht. "Alles, was zählt, ist, dass ich meinen Mann habe. Mein Baby. Und eine Familie, die da ist, wenn ich sie brauche. Und dafür werde ich ewig dankbar sein", weiß Kalina nun mit Sicherheit. Sie wird sich wohl genau überlegen, mit wem sie in Zukunft noch befreundet sein will.

Inzwischen ist das Video der traurigen Hochzeit bei TikTok viral gegangen. Mehr als sieben Millionen mal wurde der herzergreifende Clip bereits gesehen.