Frau (40) findet alte Chats auf Handy ihres Mannes (35), nun stellt sie die Beziehung infrage

New Jersey (USA) - Eine Frau durchstöberte das Handy ihres Ehemannes, mit dessen Erlaubnis. Doch was sie da fand, brach ihr das Herz ...

Als sie rausfand, wie er wirklich über sie dachte, zog es ihr den Boden unter den Füßen weg. (Symbolbild) © 123RF/antonioguillem

Jane Lewis aus New Jersey ist am Boden zerstört, zweifelt an sich und an der Liebe zu ihrem Ehemann Jack.

Denn sie weiß jetzt, was er sich dachte, als sie sich vor sechs Jahren kennenlernten. Gegenüber "New York Post" schüttete die 40-Jährige nun ihr Herz aus.

In einem alten Chatverlauf, den Jane auf seinem Handy fand, beschreibt Jack detailliert, wie er die "hässliche Braut" kennengelernt hat. Im Supermarkt, wo sie an der Kasse arbeitete, habe sie ihn angesprochen.

Wenig später wollte sie, dass er bei ihr übernachtet, beklagte Jack."Obwohl wir noch nie ge@%!elt haben" und er ja "jede Menge andere Mädels kennt".

Doch "sie tut buchstäblich alles für mich", prahlte der mittlerweile 35-Jährige vor seinem Kumpel. Eigentlich gehe er ja nur mit ihr aus, weil sie Geld habe und stets alles zahlen würde.



Im späteren Verlauf stellte er fest, wie er "jede" haben könne. Doch die "heißen Bräute" seien eben "alle arrogant", glaubt der Wartungstechniker für Sprinkleranlagen zu wissen. Mit Jane müsse er dagegen "nur ein bisschen rummachen", dann sei sie "zufrieden".

Als Jane die Chats las, riss es ihr den Boden unter den Füßen weg. Sie konfrontierte ihren Ehemann sofort ...