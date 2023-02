Ihr Date dauerte 45 Sekunden: Wie der Typ sich aus der Affäre gezogen hat, ist dreist!

Durham (USA) - Das erste Date ist immer ein Wagnis: Man trifft sich mit einer Person, die man zuvor noch nie gesehen hat und meist nur über soziale Medien kennt. Dass man dabei die Erwartungen nicht zu hoch schrauben sollte, ist wohl allen klar. Wie schlimm so ein Treffen aber tatsächlich enden kann, zeigt die Story von Rachel Wilson (28) aus North Carolina.

Rachel Wilson (28) berichtet bei TikTok von ihrem verrückten Date. © Bildmontage Screenshot TikTok/raychfayce

Die junge Frau lernte über die Dating-App "Hinge" einen Mann kennen. Zwischen den beiden funkte es. Nach vier Tagen, in denen die Singles miteinander schrieben, stand fest, dass sie sich treffen würden.

Rachel gefiel es, dass der Fremde so direkt war und gleich Pläne für ein Date hatte. "Ich hasse es, wenn du jemanden in einer Dating-App triffst und ewig um den heißen Brei geredet wird."

Am 13. Januar wollten sich die beiden zusammen Chicken-Wings und Bier in einer örtlichen Sportbar in Durham gönnen und sich kennenlernen.

Doch aus dem Date wurde eine mehr als schnelle Nummer:

Gerade einmal 45 Sekunden, nachdem sich Rachel und der Unbekannte begrüßt hatten, verließ dieser das Gebäude schon wieder. Seine Begründung: Er müsse sein Auto umparken.