Joe hat schon mehr als 180 Kinder gezeugt: Doch die wahre Liebe bleibt aus

Obwohl er mit vielen Frauen in Kontakt kommt, ist Joe schon seit fünf Jahren solo - unfreiwillig!

Für seine Dienste nimmt Joe kein Geld, das ist ihm wichtig. Ihm geht es darum, den Frauen zu helfen, betont er. Mehr als 180 Kinder hat er bereits gezeugt. Dabei ist er schon viel herumgekommen: USA, Argentinien, Italien, Singapur, die Philippinen. Die meisten seiner Kinder leben allerdings in seiner Heimat Großbritannien, erläutert Joe.

"Natürlicher Geschlechtsverkehr ist wirklich vollwertiger Sex, wie man ihn bei einem ersten Date haben könnte", erklärt Joe gegenüber " The Sun ". "Also keine Gymnastik im Schlafzimmer, sondern küssen und kuscheln. Künstlicher Geschlechtsverkehr ist, wenn man eine Bratenspritze benutzt."

Auf Instagram und Facebook bietet Joe seine Dienste an. Aus drei Optionen können die Interessentinnen wählen: "Partieller Geschlechtsverkehr - Sex ohne Küssen und kuscheln, natürlicher Geschlechtsverkehr und künstlicher Geschlechtsverkehr."

Joe weiß: "Eine Frau will einen Mann, der sich ihrem Kind verschrieben hat - und ich habe so viele davon."

Mit rund 60 seiner Kinder habe er Kontakt, erklärt der Samenspender. Mit manchen gar täglich. "Einige von ihnen nennen mich Papa, andere nicht", offenbarte Joe in einem älteren Interview mit " The Sun ".

Joe kennt den Grund für sein Singledasein: Eifersucht. Denn ihm ist es wichtig, mit den Kindesmüttern auch nach der Zeugung in Kontakt zu stehen.

Viele seiner Kinder haben Joes blonde Haare und blauen Augen geerbt. © Montage: Instagram/joe_donor_uk

Gefragt zu seinem Service, sagt Joe. "Die Leute kontaktieren mich auf Facebook oder Instagram oder schicken mir eine E-Mail und bitten mich um Hilfe, und ich frage sie normalerweise nach ihrer Periode." Dann rechnet er das perfekte Datum aus und vereinbart einen Termin für ein Vorgespräch.

"Für manche Menschen ist die natürliche Befruchtung am effektivsten, aber es gibt auch Menschen, die in einer Beziehung sind, in der sie das Gefühl haben, dass das zu Problemen führen könnte, und deshalb lieber eine künstliche Befruchtung vornehmen", erklärt Joe.

Mittlerweile bietet Joe auch an, sein Sperma mit Expressversand zu verschicken. "Ich habe also diese Frauen geschwängert, ohne sie jemals getroffen zu haben", freut sich der Gewohnheits-Spender.

Angebote von "freiwilligen Samenspendern" wie Joe erfreuen sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Viele Frauen, die diese Dienste in Anspruch genommen haben, gaben an, dass sie sich aufgrund der sonst hohen Kosten und des hohen bürokratischen Aufwands dazu entschlossen haben.