Sie vertrauten auf ihre Herzen: Ehepaar lernt sich durch Transplantationen kennen

Fairfax (Virginia) - Selbst in den dunkelsten Stunden gibt es noch Hoffnung und dieses Pärchen beweist es: Taylor Givens (29) und Collin Kobelja (34) lernten sich im Krankenhaus an dem Tag kennen, als beide ein neues Herz transplantiert bekamen!

Während eines Abendessens begann es, zwischen Givens und Kobelja so richtig zu funken. Dann entdeckten beide auch noch eine kuriose Gemeinsamkeit .

In benachbarten Zimmer erholten sie sich von den schwerwiegenden Eingriffen, unwissend, dass sich dadurch ihre Leben verändern würde. Damals funkte es zwar noch nicht zwischen den beiden, denn dafür ging es ihnen einfach zu schlecht.

Auch wenn es das Schicksal in Sachen Liebe bei dem Ehepaar gut meinte, hat es ihnen einige gesundheitliche Bürden auferlegt. Allerdings hätten sie sich ohne diese, wahrscheinlich nie kennengelernt.

Collin Kobelja (34) bekam im vergangenen Jahr bereits seine vierte Transplantation. (Symbolbild) © 123rf/vitalslon

"Es war süß, weil wir unsere Medizin zur gleichen Zeit einnehmen mussten, dieselbe Medizin. Ich habe definitiv einen Funken gespürt und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet", sagte die 29-Jährige im Interview.



Trotz dass es 2016 schon funkte, begannen sie erst 2019, sich offiziell zu daten. Dafür ging der Rest dann ganz schnell. Denn noch im selben Jahr heirateten die beiden.

Das beste für sie an ihrer Beziehung ist, dass das Paar genau weiß, was der andere fühlt. Da sie am eigenen Leib erfahren mussten, wie schwer es ist mit einer Transplantation umzugehen und wie anstrengend die ständigen Arzttermine sind.

Der 34-Jährige und die 29-Jährige gehen zusammen durch dick und dünn. Denn seit sie sich kennen, mussten beide weitere herbe gesundheitliche Rückschläge einstecken.

So musste bei Kobelja im vergangenen Jahr zum vierten Mal ein Herz transplantiert werden, während bei Givens Krebs diagnostiziert wurde.