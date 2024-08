Nur einen Tag vor der Hochzeit: Was Bräutigam erfährt, hat er nicht für möglich gehalten

Aki erinnert sich noch ganz genau, wie sie Panik hatte, dass er wütend werden würde, weil sie ihn so lange im Dunkeln hielt.

Erst am Tag vor der Hochzeit erfuhr der Bräutigam die ganze Wahrheit! Er wollte nämlich eine Patientenverfügung in Akis Namen ausfüllen.

Doch Aki hatte ein großes Geheimnis, berichtet aktuell " 8days ". Denn als Yoshitaka sie in der Kennenlernphase nach ihrem Alter fragte, hat Aki "etwas" geflunkert, sagte, dass sie 44 Jahre alt sei. Tatsächlich war Aki aber schon 54 Jahre. Yoshitaka war damals 29.

Seit elf Jahren sind Yoshitaka und seine Aki nun schon ein Paar. Er liebt ihre fröhliche Art, sie schätzt seinen verbindlichen Charakter, beide teilen gemeinsame Interessen, wohnen zusammen. Als Yoshitaka während der Corona-Pandemie fragte, ob sie seine Frau werden will, hat Aki natürlich "Ja" gesagt!

Als Yoshitaka die Wahrheit erfuhr, reagierte er gelassen. Ihr wahres Alter würde ihm "überhaupt nichts ausmachen" und sei "nicht wichtig", sagte er zu ihr.

Sie habe damals große Angst gehabt, ihren geliebten Yoshitaka zu verlieren, offenbarte hingegen Aki. Sie habe sich so geschämt, gibt sie zu. Dabei habe sie doch immer Hinweise in seiner Wohnung zurückgelassen, schildert sie. Mal habe sie ihren Ausweis "vergessen", mal die Krankenkarte auf dem Tisch liegenlassen. Doch jedes Mal erinnerte sie Yoshitaka lediglich daran, ihre Dokumente sicher zu verwahren, schildert Aki.

Dass seine Angebetete 25 Jahre älter ist als er hätte sich Yoshitaka niemals vorstellen können. Aki, die eine kleine Bar betreibt, sieht doch für ihr Alter so jung aus, ist so lebendig und so voller Energie, sagt er liebevoll. Aki für den kleinen Schwindel zu verlassen, kam für Yoshitaka nicht infrage, die beiden haben sich gefunden.

Trotz des gemeinsamen Liebesglücks herrschen in der japanischen Gesellschaft große Vorurteile, musste sich Aki eingestehen. Besonders ältere Frauen, die jüngere Männer lieben, sehen sich heftiger Kritik ausgesetzt. "Ältere Männer können stolz damit angeben, wie jung und schön ihre Frauen sind, aber viele Frauen, die älter als ihre Ehemänner sind, zögern oft, ihre Beziehung anderen zu offenbaren", prangert Aki an.