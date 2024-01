2024 startet glücklich: Erster Lotto-Millionengewinn des Jahres geht nach Sachsen

Die richtigen Zahlen hat zu Jahresbeginn ein Lottospieler aus Sachsen angekreuzt. © Franziska Gabbert/dpa

Den ersten Millionengewinn des Jahres 2024 überhaupt sahnte ein Glückspilz aus dem Freistaat ab.

Wie die Landeslotteriegesellschaft Toto-Lotto am Donnerstag mitteilte, knackte eine Spielerin oder ein Spieler am Mittwochabend den Jackpot in der Zusatzlotterie "Spiel 77".

Ganze 1,7 Millionen Euro sind dabei für die Glückliche oder den Glücklichen herausgesprungen.

Im vergangenen Jahr gab es insgesamt sechs Millionengewinne, die nach Sachsen gingen: Ein Tipper aus Leipzig hatte im Februar den Anfang gemacht und 2,5 Millionen Euro gewonnen.