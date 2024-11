Sachse räumt beim Eurojackpot ab und wird Multimillionär

Vogtland - Was für ein Glück: Ein Mann aus dem Vogtland hat beim Eurojackpot mehr als vier Millionen Euro abgeräumt!

"Herzlichen Glückwunsch ins Vogtland! In diesem Jahr freuen wir uns über mittlerweile zehn Sachsenlotto-Millionäre", sagt Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH. "Wir wünschen dem frisch gekürten Multimillionär viel Freude mit seinem Gewinn."

Dank dieses Systems konnte er nicht nur in der Gewinnklasse 2 einen stattlichen Betrag von 4.243.653 Euro gewinnen, sondern erzielte auch zusätzliche Gewinne. Insgesamt darf sich der Vogtländer nun über 4.258.570 Euro freuen.

Der Lottospieler aus dem Vogtland gab seinen Tippschein am Freitagmittag an einer Annahmestelle von Sachsenlotto im Vogtland ab.

Alle Spieler haben noch immer die Chance auf 120 Millionen Euro beim Eurojackpot. © Thomas Banneyer/dpa

Am gestrigen Freitag lauteten die Gewinnzahlen der Eurojackpotziehung 6, 10, 30, 34, 41 sowie 7 und 10. Niemand hatte auf diese Zahlenkombination getippt - damit wurde der Jackpot wieder nicht geknackt. Allerdings gab es mehrere Gewinne in den anderen Gewinnklassen.

Zur nächsten Ziehung am kommenden Dienstag sind wieder 120 Millionen im Topf. Zusätzlich können in der zweiten Gewinnklasse rund 21 Millionen Euro gewonnen werden. Das ist möglich, weil der Jackpot nicht weiter wachsen kann, er bleibt so lange stehen, bis er gewonnen wird. Dafür wird die zweite Gewinnklasse allerdings angehoben.

Übrigens: Erst am Mittwoch gewann ein Lottospieler aus Sachsen gut 1,5 Millionen Euro. Insgesamt investierte er 10,90 Euro für seinen Tippschein.