Lotto-Gewinner aus Sachsen erwartet nur 1000 Euro und wird überraschend zum Millionär

Sachsen - Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest haben zwei Lotto-Spieler in Sachsen so richtig abgeräumt!

Dazu kreuzte er neun Zahlen in seinem System-Tippfeld an. Durch die Kombination der ausgewählten Zahlen hat er damit 84 Tipps gespielt. Zusätzlich zu den "6 Richtigen" hat er auch 18-mal "5 Richtige", 45-mal "4 Richtige" und 20-mal "3 Richtige" gewonnen.

Der Gewinner hat seinen Lottoschein in einer Annahmestelle im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge abgegeben und auf das Systemspiel gesetzt.

Im ersten Fall sorgt jetzt ein Lotto-Sechser für eine besondere Beschwerung, denn der Gewinner oder die Gewinnerin darf über genau 1.698.517,30 Euro jubeln. Es ist der sechste Millionengewinn, der in diesem Jahr in den Freistaat geht, teilte Sachsenlotto mit.

Für eine Überraschung im Nikolausstiefel sorgte der Lottogewinn, über den sich ein 80-jähriger Mann aus dem Landkreis Zwickau freut. Er wolle nun erst einmal Weihnachtsgeschenke kaufen. © 123rf.com/nsit0108

Seine "Nikolaus-Million" angemeldet hat bereits ein weiterer Gewinner. Wie eine Sprecherin von Sachsenlotto gegenüber TAG24 bestätigte, handelt es sich dabei um einen 80-jährigen Senior.

Als der Mann aus Zwickau seinen Spielschein überprüfen ließ und sich 1000 Euro abholen wollte, erfuhr er, dass es sich um einen viel höheren Gewinn handelte und er nun Millionär ist.

Er erschien persönlich und in Begleitung einer Dame in der Lottozentrale in Leipzig, um seinen Gewinn anzumelden.

vZunächst habe er nicht geglaubt, was passiert war, aber inzwischen weiß er schon, was er mit der riesigen Summe machen wird: "Ich bin kein Weihnachtsmensch, aber jetzt werde ich doch Geschenke machen, mehr als vorgesehen", sagte er. So wolle er seine Freude über den Gewinn mit Anderen teilen.

Bei der Nikolaus-Sonderauslosung wurden unter allen Lotto-Dreiern bundesweit dreimal eine Million Euro - die Gewinnchance liegt bei 1:326.702 - sowie eintausend Mal 1000 Euro zusätzlich verlost.