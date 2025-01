Über Nacht Millionär: Lotto-Gewinner erzählt von den Schattenseiten

Daraufhin änderte sich das Leben der kleinen Familie drastisch. Ab sofort gab es keine Geldprobleme mehr. Die Clarks zogen in ein hübsches Haus und konnten große Weihnachtsfeiern schmeißen, bei denen auch Freunde eingeladen wurden. Schließlich zogen sie sogar nach Los Angeles.

In einem sechsminütigem Video auf TikTok berichtete der junge Mann nun erstmals öffentlich von dem verrückten Schicksal, das seine Familie eines Tages einholte – und das ihr Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellte.

Manchmal fühlt sich Jayden mit seiner Erfahrung sehr allein. © TikTok/Screenshot/jaydenclark21

Wie der junge Mann in seinem TikTok-Video weiter berichtete, fühlte sich die Familie allerdings ständig schuldig. Es fühlte sich einfach so an, als würden sie die Geldmassen, die sie gewonnen hatten, nicht verdienen.

Das führte dazu, dass sich Jayden teilweise für den Reichtum seiner Familie schämte. Auch kam es immer wieder vor, dass er sich nirgendwo zugehörig fühlte.

Bis heute habe er noch niemanden kennenlernen können, den ein ähnliches Schicksal teilt, um sich über die verrückten Erfahrungen auszutauschen.

Dennoch betonte Jayden immer wieder, wie glücklich er und seine Familie sich trotz allem schätzen. So sei ihnen allen klar, dass dies nicht selbstverständlich sei.

Übrigens: Heute sind Jaydens Eltern keine Millionäre mehr. Dennoch haben sie genug zur Seite gelegt, um ein komfortables Leben führen zu können.