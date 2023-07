20-Jährige auf Mallorca vergewaltigt? Fünf deutsche Touristen festgenommen!

Nachdem sie sich küssten, soll der Mann sie gefragt haben, ob sie nicht mit ins Hotel in der Joan-Llabrés-Straße an der Playa de Palma kommen wolle.

Dem Medienbericht zufolge soll die 20-Jährige einen der Verdächtigen am Strand kennengelernt und mit ihm dort Alkohol getrunken haben.

Am Donnerstagmorgen sollen sich die Männer an der deutschen Urlauberin vergangen haben.

Die Männer streiten den grausamen Vorwurf der Gruppenvergewaltigung ab, behaupten, dass sexuelle Handlungen in beiderseitigem Einvernehmen erfolgten. Die Ermittlungen der Behörden dauern an. Bereits am Donnerstag wurde eine erste Aussage der Deutschen zu Protokoll genommen.

Einem Haftrichter obliegt nun die Entscheidung, ob die Tatverdächtigen in U-Haft müssen. Unbekannt ist bisher, aus welcher Region Deutschlands sowohl die Männergruppe als auch die weibliche Person stammen.