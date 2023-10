Erneut Vergewaltigung auf Mallorca: Das Opfer ist ein Mann!

Beamte der Guardia Civil nahmen nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung eines Mannes zwei Briten (beide 36) fest. (Archivbild) © Eduardo Sanz/Europa Press/dpa

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag in einem Hotel im Touristenort Cales de Mallorca an der Ostküste.

Der Mann, der sich mit den beiden Verdächtigen verabredet hatte, soll ihnen in Chatnachrichten vor und in Gesprächen nach dem Treffen erklärt haben, dass er nur an "Küssen und Kuscheln" interessiert sei, weil er noch nie Sex gehabt habe, berichtete die Zeitung Ultima Hora.

Zu der mutmaßlichen Vergewaltigung sei es gekommen, nachdem er eine Einladung der beiden 36-Jährigen angenommen hatte, mit ihnen auf die Toilette zu gehen.

Zuvor genossen sie Getränke in einem Pool.

Nach dem "Sexualangriff" sei das Opfer aus dem Raum geflohen. Als der Mann bemerkte, dass er verletzt ist, begab er sich in ein Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Manacor. Dort hätten die Ärzte einen "großen Riss" diagnostiziert und die Wunde genäht.

Die Verdächtigen, die nicht namentlich genannt wurden, wurden nach ihrem Erscheinen vor einem Richter am Samstag gegen Kaution freigelassen. Somit müssen sie nicht in Haft, bis die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen abgeschlossen sind.