Handtuch-Irrsinn auf Mallorca: Kampf der Urlauber um Sonnenplätze nimmt groteske Züge an

Mallorca - Sommer, Sonne und ab nach Mallorca. Die beliebte Urlaubsinsel lockt zahlreiche deutsche und internationale Touristen in der warmen Jahreszeit nach Spanien. Da die Zahl der Liegen begrenzt ist, werden die Plätze zum Relaxen in der Sonne oder schirmgeschützten Schatten-Oasen mit Handtüchern reserviert. Doch diese Praxis nimmt auf der Insel nun offenbar groteske Züge an.