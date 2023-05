Nachfolger für Jürgen Drews gesucht: Werden voXXclub die neuen "Könige von Mallorca"?

Palma - Am Ballermann ist die neue Party-Saison gestartet. Es wird die erste ohne Jürgen Drews (78) sein, der sich als "König von Mallorca" zurückgezogen und in den Ruhestand verabschiedet hat. Doch die neuen Anwärter auf den Titel stehen schon in den Startlöchern. Auch die Band voXXclub wird in diesem Jahr auf der beliebten Balearen-Insel mitmischen.