Schon wieder Messerangriff in Dresden: Eskalation auf Prager Straße!

Den zweiten Tag in Folge ist es in Dresden zu einer Messerattacke gekommen! Auf der Prager Straße endete eine Auseinandersetzung in Gewalt.

Dresden - Den zweiten Tag in Folge ist es in Dresden zu einer Messerattacke gekommen! Polizisten sind am Samstagnachmittag zu einem Messerangriff auf die Prager Straße alarmiert worden. (Archivbild) © Robert Michael/dpa Wie die Polizei mitteilte, brach am gestrigen Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern auf der Prager Straße aus. Der Zoff eskalierte, als eine der beiden Personen plötzlich ein Messer zückte und seinen Gegenüber am Arm verletzte. Der Geschädigte (18) - ein Mann aus Gaza - musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt werden. Messerattacke Nach brutaler Messer-Attacke in Chemnitz: Opfer im Krankenhaus gestorben Der Täter hingegen flüchtete und konnte unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Bereits am Freitagabend mussten Dresdner Einsatzkräfte zu einer Messerattacke ausrücken. Ein 27-Jähriger hatte auf der Eisenbahnstraße eine Frau (32) verletzt. Erstmeldung: 10.04 Uhr. Aktualisierung: 10.53 Uhr.

