Messerangriff auf Kindergarten-Gruppe: Junge (†2) und einschreitender Passant tot

Aschaffenburg - In einem Park im unterfränkischen Aschaffenburg hat sich am Mittwochvormittag eine schwere Gewalttat ereignet, bei der zwei Menschen ums Leben kamen.

Im unterfränkischen Aschaffenburg kam es am Mittwoch zu einer brutalen Messerattacke in der Parkanlage Schöntal. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei mitteilte, wurden eine Kindergartengruppe gegen 11.45 Uhr im Park Schöntal von einem Mann mit einem Küchenmesser attackiert.

Der Täter verletzte einen zweijährigen marokkanischen Jungen tödlich. Ein 41 Jahre alter Passant schritt nach bisherigem Ermittlungsstand zum Schutz der Kinder ein. In der Folge wurde auch er von dem Täter mit dem Messer attackiert und tödlich verletzt.

"Drei weitere Personen, darunter ein zweijähriges syrisches Mädchen, ein 72-jähriger deutscher Mann und eine 59-jährige Erzieherin der Kindergartengruppe, wurden bei dem Angriff zum Teil schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Das Kind, der Mann und die 59-jährige deutsche Frau befinden sich nach gegenwärtigen Informationen außer Lebensgefahr", sagte ein Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Täter konnte schon kurz nach den Messerattacken festgenommen werden. Dabei handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Eine zweite Person, die zunächst ebenfalls festgenommen wurde, stellte sich einem Polizeisprecher zufolge als Zeuge heraus.

Der mutmaßliche Täter fiel laut dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) bereits in der Vergangenheit "mindestens dreimal wegen Gewalttaten" auf. In seinem Wohnraum in einer Asylbewerber-Unterkunft seien "keinerlei Hinweise auf eine radikale islamistische Gesinnung" gefunden worden.