Streit um Ticket: Bahn-Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt

Dortmund - Nach einer Messerattacke am Dortmunder Hauptbahnhof schwebt ein 56 Jahre alter Mann in Lebensgefahr!

Bundespolizisten nahmen einen 22-Jährigen kurz nach der Tat in Dortmund fest. © Bernd Thissen/dpa

Die Bundespolizei nahm einen 22-jährigen Tatverdächtigen aus Syrien fest.

Dieser war am späten Vormittag in einem Ticketshop der Deutschen Bahn mit dem 56-Jährigen, einem Mitarbeiter am Fahrkartenschalter, in Streit geraten.

Der Jüngere tauchte rund eine Stunde später - gegen 12.30 Uhr - erneut im Ticketshop auf, und verletzte den Angestellten mit einem Messer.

Dem körperlichen Angriff mit Verletzungsfolge soll eine Lappalie vorausgegangen sein.