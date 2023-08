Messerattacke in Hamburg: 32-Jährige wollte offenbar ihren Freund töten!

In Hamburg wollte eine 32-Jährige offenbar ihren Freund mit einem Messer umbringen. Die Polizei nahm die Frau fest. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wählte der Mann am Freitagmorgen (18. August) gegen 5.50 Uhr selbst den Notruf, nachdem seine Partnerin versucht haben soll, ihn mit einem Messer zu töten.

Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die 32-Jährige kurz darauf in der gemeinsamen Wohnung in der Liebezeitstraße (Stadtteil Billstedt) widerstandslos fest.

Der 37-Jährige kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Seine Freundin kam noch am Freitag in U-Haft. Sie wird "des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung" verdächtigt, so die Beamten.