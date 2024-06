Messerattacke in Mannheim: Polizist in künstliches Koma versetzt

Mannheim - Einen Tag nach der schlimmen Messerattacke bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPW) in Mannheim versuchen die Ermittler weiter zu klären, wie es zu der Bluttat kommen konnte. Der verletzte Polizist ist derweil in ein künstliches Koma versetzt worden. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.

Die Ermittlungen nach der verheerenden Messerattacke laufen auf Hochtouren. © Uwe Anspach/dpa

"Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr", sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Landeskriminalamts (LKA) am Samstag.

Bei dem Angriff hatte ein Mann am Freitagvormittag auf dem Marktplatz in der Innenstadt mehrere Menschen verletzt, darunter den Polizisten lebensgefährlich. Der Täter sei operiert worden und zurzeit nicht vernehmungsfähig, so der Sprecher.

"Was uns am meisten umtreibt, ist die Frage nach dem Motiv", hieß es aus dem baden-württembergischen Landeskriminalamt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 25-Jährigen aus Herat in Afghanistan, der in Südhessen lebt. Sicherheitskreisen nach soll er mit einer Deutschen verheiratet sein, die zwei Kinder hat.

Die Behörden haben die Identität des Mannes bislang nicht bestätigt. Eine Wohnung im südhessischen Heppenheim, in der der mutmaßliche Täter leben soll, wurde am Freitagabend vom LKA durchsucht.

Laut dem LKA-Sprecher handelt es sich bei allen Verletzten außer dem Beamten um Teilnehmer der Kundgebung. Ob sie auch Mitglieder von Pax Europa sind, sei noch unklar.