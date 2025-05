Polizei jagt flüchtigen Messer-Mann: Opfer auf dem Weg der Besserung

Bielefeld - Angreifer auf der Flucht! Ein Mann hat in Bielefeld ( Nordrhein-Westfalen ) fünf Menschen vor einer Bar mit einem scharfen Gegenstand niedergestochen. Die Polizei sucht einen 35-jährigen Syrer.

Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort in der Bielefelder Innenstadt. © Christian Müller/Christian Müller TV/dpa

Gegen 4.20 Uhr ging der erste Notruf ein. Vor einer Bar in der nördlichen Innenstadt von Bielefeld hatte ein Mann offenbar wahllos auf Feiernde eingestochen. Fünf Menschen - vier Männer (22, 24, 26, 27) und eine Frau (26) - wurden verletzt, davon vier schwer, teilte die Polizei mit.

Mittlerweile geht es zwei schwer verletzten Opfern besser. Die beiden Personen seien nicht mehr in Lebensgefahr, ihr Zustand habe sich stabilisiert, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Die Hintergründe und das Motiv sind noch unklar. Wie die Deutsche Presse-Agentur zuvor berichtete, soll es sich bei den Geschädigten um sogenannte Problemfans aus der Fußballszene handeln. Sie sollen sich heftig gewehrt haben.



Nach der Tat konnte der Verdächtige flüchten, bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 35-jährigen Syrer. Nach dem Mann wird nun öffentlich gefahndet. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Verdächtige bewaffnet ist. Im rund 30 Kilometer entfernten Harsewinkel fanden Durchgangsmaßnahmen statt, hieß es weiter.

Wie BILD zuvor berichtete, gehen die Ermittler inzwischen von einem Anschlag aus. Darauf würden Gegenstände hindeuten, die in der Nähe des Tatortes gefunden wurden, schreibt die Zeitung: mehrere Messer und einen Rucksack, in dem weitere Waffen und eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit entdeckt worden seien. Außerdem habe man laut Bild Personaldokumente eines Syrers gefunden. Am Nachmittag bestätigte die Polizei die Angaben.

Eine Mordkommission "Kurfürst" ermittelt.