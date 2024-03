18.03.2024 15:18 609 Stich-Attacke in Zwickau: Junger Mann im Krankenhaus

Stich-Attacke in Zwickau! Ein Mann (24) wurde am Sonntagabend mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen. Er kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Zwickau - Brutale Attacke auf einen Mann (24) in Zwickau! In der Innenstadt wurde der 24-Jährige von mehreren Personen verfolgt. Plötzlich spürte er einen spitzen Gegenstand, mit dem er in den Bauch gestochen wurde. Anschließend musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein junger Mann (24) wurde am Sonntagabend in Zwickau attackiert. Er kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher.jpg Der 24-Jährige kam am gestrigen Sonntagabend kurz vor 21 Uhr vom Neumarkt, lief anschließend die Bosestraße entlang. "Er bemerkte, dass ihm vier Personen, seiner Einschätzung nach deutscher und arabischer Herkunft, mit etwas Abstand folgten", heißt es von der Polizei. Am Georgenplatz wurde der junge Mann mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen! Passanten wurden auf die Attacke aufmerksam und eilten dem 24-Jährigen zu Hilfe. Messerattacke Messerattacke in Köln: 43-Jähriger in Klinik - wer hat etwas gesehen? Dabei sah der junge Mann noch einen der Angreifer, der in Richtung Plauensche Straße davonrannte. So wurde einer der Angreifer beschrieben:

etwa 18 bis 20 Jahre alt

schwarz gekleidet

dunkelhaarig Die Stichattacke ging verhältnismäßig glimpflich aus. Denn laut Polizei wurde der 24-Jährige nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Polizei sucht Zeugen: Wer kennt die Angreifer-Bande? Bisher fehlt von den Tätern jede Spur. Daher werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu den Tätern machen können. Die Polizei sucht ebenfalls Personen, die bemerkt haben, dass der 24-Jährige verfolgt wurde. Diese könnten eventuell die Täter genauer beschreiben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegen. Erst Anfang März kam es in der Zwickauer Innenstadt zu zwei schweren Angriffen. Ein Mann (31) wurde an der Haltestelle Neumarkt niedergeschlagen, ein 34-Jähriger am Zwickauer Hauptmarkt attackiert. Beide Männer wurden dabei verletzt.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher.jpg