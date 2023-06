Virales Video sorgt für Entsetzen: Soldaten eröffnen Feuer auf unbewaffnete Kartellmitglieder

Hat das mexikanische Militär kurzen Prozess mit unbewaffneten Männern gemacht? (Symbolbild) © zabelin/123RF

Das Videomaterial, das derzeit im Netz für Aufmerksamkeit sorgt, wurde von der Überwachungskamera eines Supermarkts aufgenommen.

Es zeigt, wie ein Jeep außer Kontrolle gerät und mit voller Geschwindigkeit gegen eine Betonwand samt Zaun kracht.

Kurz darauf sieht man Militärfahrzeuge und Soldaten mit gezogenen Gewehren am Unfallort eintreffen.

Die Männer in dem Auto - mutmaßlich Kartellmitglieder - werden aus dem Fahrzeug gezerrt, getreten und mit Handschellen gefesselt. Schließlich werden sie gezwungen, sich in einer Reihe am Zaun aufzustellen.

Das Vorgehen der Soldaten wirkt unkoordiniert. Sie scheinen wahllos auf die Gefangenen zu schießen und sich zwischenzeitlich gegen hinzugekommene Kartellmitglieder zu verteidigen, die sich womöglich im grünen Dickicht verstecken.

Laut Bericht des Militärs hatten die Soldaten keine andere Wahl, als die Männer des Drogenkartells zu erschießen. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador (69) ist jedoch anderer Meinung und fordert Aufklärung.