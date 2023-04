Geister verärgert? Mysteriöser Brand - kurz nach Ausstrahlung einer Spuk-Show

Westward Ho! - Ein gespenstiger Zufall: Im Rahmen der britischen TV-Sendung "Help! My House is Haunted" (auf Deutsch: "Hilfe! In meinem Haus spukt es") wollten selbsternannte Geisterjäger in einem Haus am Pier im englischen Badeort Westward Ho!, mit weißen Spukgestalten sprechen. Zwei Tage nach Ausstrahlung der Folge kam es jedoch zu einem mysteriösen Brand. Waren hier wirklich übernatürliche Kräfte am Werk?