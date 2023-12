Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Januar 2024

Im gratis Monatshoroskop für Fische im Januar zeigt die Astrologie, was zu Beginn des neuen Jahres in Deiner Lebenssituation möglich ist. In Sachen Gesundheit können Fische-Männer und Fische-Frauen diesen Monat keine Höchstleistungen erwarten.

Liebe und Partnerschaft

Nicht nur Singles können jetzt lichterloh entflammen. Du bist extrem sensibel und für Täuschungen aller Art empfänglich. Dein Mitgefühl ist jetzt übermäßig. Lügen und Betrug finden unkontrollierten Zugang. Die nächste Zeit hält einige Überraschungen für Dich parat. Werde nicht ungeduldig, und schieße nicht übers Ziel hinaus. Wenn Du Dich richtig fallen lässt, genießt Du unbeschwerte Stunden zu zweit.

Gesundheit und Fitness

Ran an die Speckrollen, befreie Deinen Körper von Ballast. Auf giftfreie Nahrungsmittel achten. Leichte Rückenverspannungen sind möglich. Sorge dafür, dass Du nicht unter Zeitdruck stehst.

Beruf und Finanzen

Wenn Du den Beruf aus tiefster Seele als Berufung empfindest, so strahlst Du das direkt aus, bist glücklich und erntest Befriedigung und Erfolg. Nur wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst. Das Warten hat sich gelohnt. Langsam kommt Entspannung in Deine Partnerschaft. Tu weiterhin das, woran Du Freude hast. Beruflich bist Du nicht gerade glücklich, plane ein zweites Standbein.