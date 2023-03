Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für März 2023

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe bekommt allgemein eine ernste Seite, doch auch dieser kann man schöne Seiten abgewinnen. Du weißt, dass man Dich mag. Der Start in den Liebesfrühling kann sich wirklich sehen lassen. Eine romantische Zeit erwartet Dich, und Harmonie wird nun großgeschrieben. Erfolg macht noch erotischer und anziehender!

Gesundheit und Fitness

Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Dosiere Deine Kräfte richtig, sonst geht Dir bald die Puste aus. Dein Wille ist ungebremst, und Du solltest diesen einsetzen, um Dich in Form zu bringen und Deine Konditionen auszubauen. Treibe Sport! Schaffe Dir geeignete Bedingungen für eine Runderneuerung und Erholungsmöglichkeiten. So, wie es bisher war, kann es nicht weitergehen.

Beruf und Finanzen

Beruflich zählt jetzt bedingungsloser Einsatz über längere Zeit. Wenn Du nicht gut vorankommst, so ändere Deine alten Arbeitsmuster. Du kommst jetzt nicht so richtig in die Gänge. Du bist eher in einer verträumten Stimmung und kannst Dich nur schwer konzentrieren. Keine Angst vor Kontroversen, Du hast gute Argumente.