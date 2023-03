Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für April 2023

Liebe und Partnerschaft

Du solltest ruhig bleiben, wenn man Dir Gefühle offenbart. Du kannst wieder klare Gedanken fassen und Dich verständlich machen. Du ziehst mit Deinem Partner an einem Strang. Beweise Deine Zuneigung zu einem Menschen nicht nur in Worten, sondern auch mit Taten. Du brauchst keine Angst zu haben, dass man Dich abweist.

Gesundheit und Fitness

Probiere bei kleinen Wehwehchen Alternativmethoden. Dein Körper braucht Bewegung. Wenn Dir Sport zu anstrengend oder zu langweilig ist, gehe ab und zu einmal tanzen. Es ist an der Zeit etwas für Deinen Kreislauf zu tun, zum Beispiel mit regelmäßigen Wechselduschen und/oder Saunabesuchen. Wenn Du weiter so machst wie bisher, hast Du gesundheitlich schlechte Karten.

Beruf und Finanzen

Dein Programm steht fest, aber es ist zu umfangreich. Einige scheinbar wichtige Punkte kannst Du bedenkenlos streichen. Prüfe alles noch einmal. Wenn Du auf Deine Gesprächspartner richtig eingehst, so können alle Beteiligten ihren Nutzen daraus ziehen. Stelle also nicht auf stur. Kleine Kompromisse sind fällig für den lieben Frieden. Denke an die Konsequenzen, wenn Du Dich mit Deinem Chef anlegst.