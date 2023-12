Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Januar 2024

In welchen Farben die Astrologie die Zukunft malt, verrät das kostenlose Januar- Monatshoroskop für Jungfrau. Voller Spannung blickt Dein Sternzeichen in die Lebensbereiche Liebe, Partnerschaft, Beruf und Gesundheit. Die Sternenkonstellation lockt mit maximalen Erfolgen, aber auch großen Herausforderungen.

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe wird Dich jetzt voraussichtlich wie der Blitz treffen. Gehe ruhig einmal direkt auf einen lieben Menschen zu. Du wirst mit Sehnsucht erwartet, unbedingt pünktlich sein! Deine tiefgehenden Gefühle werfen besonders hohe Wellen. Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst intensiv, wenn jemand leidet. Nutze Deine Ausgeglichenheit für eine offene Aussprache, bleibe bei der Wahrheit und beschönige nichts, es kann nur besser werden.

Gesundheit und Fitness

Im Moment fühlst Du Dich etwas schlapp, das gibt sich, bald bist Du wieder topfit. Die nächste Zeit musst Du mit inneren Spannungen rechnen. Sport löst Deine Spannungen. Tausche Deinen Schreibtisch gegen das Fitnesscenter und gebe Deinem Körper das, wonach er sich schon lange sehnt. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Du erhältst zwei verschiedene Arten von Hilfestellen, dadurch werden unangenehme Dinge schnell gelöst. Du kannst nur stolpern, aber nicht fallen. Reagiere auf Kritik und Besserwisserei nicht gleich so explosiv! Was Du anpackst, birgt die Gefahr des Verlustes in sich. Dein Energieeinsatz verpufft, Deine Dynamik schießt ins Leere. Gehe auf Rückzug. Jetzt werden tolle Erfolge möglich. Vieles fällt Dir einfach in den Schoß. Die Gefahr ist, dass Du Dich in eine abwartende Haltung begibst.