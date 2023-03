Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für April 2023

Ein neuer Monat birgt nicht nur Gefahren, sondern vor allem auch die Chance, Dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Erfahre mehr – jetzt im Horoskop für Krebs im April.

Liebe und Partnerschaft

Im Partnerschaftsbereich ist etwas mehr Verständnis vonnöten. Du musst neue Kontakte suchen, wenn Du Dich einsam fühlst. Übe Dich in etwas Geduld und sei nicht so verbissen. Lächle! Trotz kleiner Missstimmungen stehen sehr erotische und beglückende Stunden bevor. Du spürst das Blut deutlich pulsieren. Falls Du Single bist, fliegst Du im Moment auch gern von Blume zu Blume, insbesondere im erotischen Bereich.

Gesundheit und Fitness

Empfindliche Nebenhöhlen können Dir Probleme machen. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Schütze Dich vor Zugluft. Dein Stimmungsbarometer läuft auf Hochtouren und ebenso Deine Kondition. Starte in ein Aktivwochenende zum Wohle der Gesundheit. Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend.

Beruf und Finanzen

Eine heikle Aufgabe solltest Du jetzt nur im Team angehen und den Erfolg teilen. Belade Dich nicht nur mit Verpflichtungen, sondern gehe alles in Ruhe an. Nur so entgehst Du dem Alltagsstress! Du brauchst noch etwas Geduld, um voll zum Zuge zu kommen. Du findest bald viel Anerkennung und kannst andere beeinflussen. Nach einer langen Pause öffnen sich endlich die richtigen Türen.