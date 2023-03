Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für März 2023

Der Fokus im Leben sollte nicht auf dem Negativen liegen. Wer die Vergangenheit überwinden und die Zukunft anpacken will, sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wertvolle und inspirierende Tipps schenkt Dir Dein gratis Horoskop für Krebs im März.

Besonders ein Lebensbereich braucht in diesem Monat Deine volle Aufmerksamkeit. Dann kehrt die Energie auch wieder zurück.

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten jetzt anbandeln, toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten. Versuche, in jeder Situation kontrolliert zu bleiben, so wirkst Du weder zu emotional noch zu fordernd. Der goldene Mittelweg ist richtig. Dies ist eine Zeit, in der Du Dein Herz öffnen darfst und sollst. Du fühlst Dich von einer Person unwiderstehlich angezogen.

Gesundheit und Fitness

Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist sehr schwankend. Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Deine Vitalität ist angegriffen, und es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen oder gesundheitliche Schwierigkeiten abgehen. Warte ab, in den nächsten Tagen kann es sich auch wieder zum Besseren wenden.

Beruf und Finanzen

Sei Menschen, denen es nicht so gut geht, eine seelische Stütze. Du vermittelst Wärme, Nähe und Zuverlässigkeit. Du bist gefragt wie nie. Du meinst zwar, Oberwasser bekommen zu haben, aber so ganz sicher bist Du noch nicht. Beruflich gewinnst Du neue Einsichten und erweiterst Deinen Horizont. Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit erleichtern Deinen Arbeitsalltag.