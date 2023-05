Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Mai 2023

Das Monatshoroskop Mai für Löwe: Die Einsamkeit hat für Löwen vielleicht in diesem Monat ein Ende. Die Himmelskörper kündigen Begleitung in jedem Lebensbereich an.

Auch wenn es manchmal vielleicht anders wirkt, aber kein Stern am Himmel steht allein, so auch Du nicht.

Liebe und Partnerschaft

Du kannst Dich wirklich nicht beklagen. Du wirst von Deinem Partner freudig überrascht und auch so wird Dir mancher Wunsch erfüllt werden. Du fühlst Dich beflügelt und von Zuversicht und positiver Stimmung getragen. Schiebe jetzt einfach einmal alle Probleme von Dir weg. Gehe in Deine Stammkneipe. Ein neuer Kontakt, ein belangloser Flirt bringt Dich auf andere Gedanken. Lasse Dich einfach treiben. Du findest in der Partnerschaft mehr Harmonie, wenn Du Kompromisse eingehst.

Gesundheit und Fitness

Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Wenn Du endlich eine klare Entscheidung triffst, fällt Deine Anspannung ab. In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten!

Beruf und Finanzen

Du beeindruckst einen Menschen mit Deinem unvergleichlichen Charme. Erfülle Deine Pflichten, auch wenn es manchmal schwerfällt. Es besteht für Dich eine große Chance, Gruppen zu führen oder anders Einfluss auf Menschen zu gewinnen. Nutze das auf positive Weise. Tu am Arbeitsplatz nicht so, als wärst Du überrascht. Die Folgen waren abzusehen.