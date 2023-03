Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für April 2023

Es scheint eine gute Zeit zu sein, mit der Vergangenheit abzuschließen. Außerdem kannst Du in diesem Monat beruflich voll durchstarten. Nur Deine Gesundheit solltest Du engagierter angehen – mehr erfährst Du jetzt im gratis Horoskop für Skorpion.

Liebe und Partnerschaft

Übertreibe es nicht mit Deinen heimlichen Verabredungen. Du wirkst immer sehr kontrolliert und bist nicht ganz frei von Vorteilsdenken. Überhaupt werden Liebe und Gefühle sehr nüchtern angegangen. Nicht jeder Lockruf hält, was er verspricht. Nicht immer führen Beharrlichkeit und Ausdauer ans Ziel. Verabschiede Dich jetzt lieber von einer aussichtslosen Angelegenheit.

Gesundheit und Fitness

Ziehe Dich zurück, genieße einen duftenden Kaffee oder Tee und träume davon, mit lieben Menschen zusammen zu sein. Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung. Du bist nervlich zu überdreht, das wirkt sich nicht gerade wohltuend aus. Achte mehr auf die Ernährung, lasse endlich das Fett weg.

Beruf und Finanzen

Deine Ideen sind umwerfend und lassen sich problemlos in die Tat umsetzen. So kannst Du wieder einmal Deine Vorstellungen sehr gut rüberbringen und überzeugst selbst den größten Skeptiker. Das schafft auch Neider! Dein Verstand ist jetzt unruhig, wenn Du Ziele erreichen willst, musst Du aufpassen. Ein berufliches Hoch kündigt sich an, nutze die Chance!