Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Juni 2023

Heißt es im Juni volle Kraft voraus für Dein Sternzeichen oder stellen sich Dir unerwartete Hindernisse in den Weg? Das gratis Monatshoroskop für Skorpion verrät, was das Schicksal im Juni geplant hat.

Um Missverständnissen im Liebesleben vorzubeugen, ist ein offenes Wort angebracht. Das gratis Horoskop für Skorpion weiß, welche Überraschungen Dein Sternzeichen im Juni noch erwarten. Im Beruf stehen erfolgreiche Zeiten an.

Liebe und Partnerschaft

Du findest mit Deinem Partner immer ein gemeinsames Gesprächsthema. Das ist genau das Richtige für Deine Beziehung. Du bist verständnisvoll und einfühlsam, das öffnet die Herzen anderer. Du brauchst jemanden, dem Du Dein Herz so richtig ausschütten kannst. Dank der gegenwärtigen Sternenkonstellation erwartet Dich eine liebevolle Zeit. Deine sonnigen Liebesplaneten machen sich in Deinem Liebesleben bemerkbar. Vor allem Singles sollten flirten, was das Zeug hält.

Gesundheit und Fitness

Räume einmal richtig bei Dir auf. Mache Urlaubspläne, nutze Deinen Schwung und setze Dinge in die Tat um. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen. Du solltest viel in Bewegung bleiben, auch wenn Du wenig Zeit hast. Dann geht es Dir einfach blendend.

Beruf und Finanzen

Erledige so viel Arbeit wie möglich. Du hast mächtigen geistigen Aufwind dafür. Höre anderen zu und denke darüber nach. Es herrscht eine gute Zeit, um eine Kurskorrektur in den Lebenszielen vorzunehmen. Du bist unbeständig bei der Pflichterfüllung, aber mehr als kreativ bei Deiner Freizeitgestaltung. Bringe beides in die Waagschale.