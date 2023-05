Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Mai 2023

Die Zeichen des Himmels deuten auf Veränderung. Das aktuelle Mai- Horoskop nimmt Dir die Angst vor unbekannten Lebenssituationen. Sowohl Skorpion-Mann als auch Skorpion-Frau können so gestärkt in den neuen Monat starten.

Liebe und Partnerschaft

Langeweile ist für Dich ein Fremdwort. Kaum hast Du Dich von den aufregenden Erlebnissen erholt, beginnt das nächste Abenteuer. Du fühlst Dich stark. Jetzt kannst Du zielsicher und selbstbewusst mit anfallenden Schwierigkeiten umgehen. Räume auf! Durch Klammern verschlimmerst Du das Verhältnis zu Deinem Partner nur. Du bist leicht verletzlich. Du solltest deshalb aber nicht immer schmollen.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich mal wieder vom Arzt so richtig durchchecken. Das beruhigt und Du fühlst Dich wieder leicht und unbeschwert. Möglicherweise fühlst Du Dich auf unbestimmbare Art unwohl. Bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität. Du solltest auf Partys nicht zu viel trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen.

Beruf und Finanzen

Mit der richtigen Mischung aus Power und Charme verbuchst Du den Erfolg für Dich. Dein Arbeitsstil ist schnell und effizient, das gibt Pluspunkte in der Chefetage. Selbstdisziplin ist nicht Deine Stärke. Dadurch eckst Du immer und überall an und Deine Erfolgsaussichten gehen auf den Nullpunkt. So aussichtslos wie Du meinst, ist Deine Lage aber dennoch nicht. Setze Dich durch!